Atina'da yangın çıkan metruk binada kısmi çökme oldu, 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi

Atina'da yangın çıkan metruk binada kısmi çökme oldu, 2 itfaiyeci yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Atina'nın Zefiri semtinde metruk bir binada çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinin bulunduğu zeminde kısmi çökme meydana geldi. Yıkıntılar altında kalan 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'da yangın çıkan binanın müdahale sırasında çökmesi sonucu 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi.
Yunan basını, itfaiye ekiplerinin başkent Atina'daki Zefiri semtinde metruk bir binada çıkan yangını söndürmeye çalışırken binada kısmi çökme olduğunu duyurdu. Bastıkları zeminin çökmesi sonucu yıkıntıların altında kalan 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı