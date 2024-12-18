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Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı

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Almanya'da gerçekleştiği belirtilen aşiret düğününde gelinin takılarının yakınları tarafından sıraya girerek sahneye getirilmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Tek tek sergilenen takılarla ilgili "Görgüsüzlüğün son noktası" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada gündeme gelen aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi. Almanya'da gerçekleştiği belirtilen aşiret düğününde kaydedilen takı töreni görüntüleri çok konuşuldu.

Paylaşılan görüntülerde gelinin takı setlerinin yakınları tarafından sıraya girerek sahneye getirilip sergilendiği görüldü. O anlara yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bu kadar da olmaz", "Görgüsüzlüğün son noktası" gibi yorumlar yaptı.

Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Almanyada da rahat yok. Zengin Kürt düğünü böyle olur. Çatlayın.

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Haber YorumlarıMetin:

Bence kara para aklıyorlar .

Yorum Beğen195
Yorum Beğenme92
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Haber Yorumlarıvatandaş:

demek insanlar sapıtınca böyle şeyler yapıyor

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Yorum Beğenme65
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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

normal bir para ile alınacak şeyler değil bunlar

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıBükücü:

Aşiretler araştırılsın! kara para aklıyor olabilirler

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıHakan Karabulut:

Kurdler iste ne diyelim

Yorum Beğen81
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Haber YorumlarıMELTEM ÇAĞLAYAN:

Helal parayla mı edinilmiş bu altınlar doğuda herşey kaçak kaçakçılar çarşısı bile mevcut kaçak mallar dükkanlar da sergileniyor ama denetleme ceza yok vergiyi de cezayı da batidakiler ödüyor

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Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıFatih Kara:

Tozuna !!! dumanına !!! kurban Türkiyem.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıCennet Karabulut:

kime ne etiket yapıştırmak kimin başına düşmüş sizin olsun gösteriş yapmayın yada yapın bize ne herkes eviyle çoluğu çocuğu hayatiyla uğraşsın millete harcadığınız enerjiyi kendi hayatınız için ugrassaydiniz ülkece çığır acmistik cahil insanlar başkalarını konuşur akıllı ilim sahibi insanlar kendiyle meşgul olmaktan millete fırsat bulamaz

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıA. Erol:

düğün adı verilen görgüsüzlük komple yasaklanmalı. belediyede nikah dışında bir tören olmamalı. düğün salonları gecelere kadar gürültü yayan yerler... aynen camiler gibi... gürültü kaynakları tamamen kurutulmalı.. saygısız görgüsüzler!

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme44
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