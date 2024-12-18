Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı

Sosyal medyada gündeme gelen aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi. Almanya'da gerçekleştiği belirtilen aşiret düğününde kaydedilen takı töreni görüntüleri çok konuşuldu.

Paylaşılan görüntülerde gelinin takı setlerinin yakınları tarafından sıraya girerek sahneye getirilip sergilendiği görüldü. O anlara yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bu kadar da olmaz", "Görgüsüzlüğün son noktası" gibi yorumlar yaptı.