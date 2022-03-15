Apartmanda ırkçı saldırı! Hakaretler yağdırdığı kadına art arda 125 yumruk attı
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Amerika Birleşik Devletleri'nde Asyalı bir kadına evinin kapısının önünde gerçekleştirilen ırkçı saldırı büyük tepkiye neden oldu. Talihsiz kadına küfür ve hakaret yağdırarak art arda 125 yumruk atan şahıs, cezaevine gönderildi.
ABD'nin New York eyaletinde, tüm dünyanın tepkisine neden olan bir olay meydana geldi. Evine gitmek için kapıya doğru yönelen 67 yaşındaki Asyalı bir kadın, 42 yaşında olduğu belirtilen ABD'li bir adamın saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, kadını hastaneye kaldırırken, güvenlik kayıtlarını da incelemeye aldı. Kayıtlardaki şahsın, kadına art arda 125 yumruk attığı belirlendi. Ayrıca kadını öldürmek için daha da ileri gittiği görüldü.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri de Esco isimli adamı çok geçmeden yakaladı. Cezaevine gönderilen şahıs, 25 Mart'ta yeniden hakim karşısına çıkacak. Saldırıya uğradıktan sonra beyin kanaması geçiren kadının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Feci olay hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mike Spano ise, "Bölgemizde bu tür olaylara daha sık rastlamaya başladık. Yaşananlar üzücü ve bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Şüphelinin en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.