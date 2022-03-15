Apartmanda ırkçı saldırı! Hakaretler yağdırdığı kadına art arda 125 yumruk attı

ABD'nin New York eyaletinde, tüm dünyanın tepkisine neden olan bir olay meydana geldi. Evine gitmek için kapıya doğru yönelen 67 yaşındaki Asyalı bir kadın, 42 yaşında olduğu belirtilen ABD'li bir adamın saldırısına uğradı.

125 YUMRUK ATMIŞ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, kadını hastaneye kaldırırken, güvenlik kayıtlarını da incelemeye aldı. Kayıtlardaki şahsın, kadına art arda 125 yumruk attığı belirlendi. Ayrıca kadını öldürmek için daha da ileri gittiği görüldü.

KISA SÜREDE TUTUKLANDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri de Esco isimli adamı çok geçmeden yakaladı. Cezaevine gönderilen şahıs, 25 Mart'ta yeniden hakim karşısına çıkacak. Saldırıya uğradıktan sonra beyin kanaması geçiren kadının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI: SIK YAŞANIYOR

Feci olay hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mike Spano ise, "Bölgemizde bu tür olaylara daha sık rastlamaya başladık. Yaşananlar üzücü ve bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Şüphelinin en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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