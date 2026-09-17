Haberler

Araştırma: Kahve kokusu 5 dakikada stresi azaltıp beyni rahatlatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Araştırma: Kahve kokusu 5 dakikada stresi azaltıp beyni rahatlatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ bir araştırma, kahve içmeden sadece kokusunu 5 dakika solumanın stresi azalttığını ve beyin dalgalarını rahatlattığını gösterdi.

YENİ bir araştırma, kahve içmeden sadece kokusunu 5 dakika solumanın stresi azalttığını ve beyin dalgalarını rahatlattığını gösterdi.

Japonya'da yürütülen yeni bir bilimsel araştırma, vücuda henüz tek bir damla kafein girmese dahi yalnızca taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın dakikalar içinde olumsuz duyguları hafiflettiğini ve beyinde gevşeme dalgalarını tetiklediğini ortaya koydu.

Showa Eczacılık Üniversitesi'nden bilim insanlarının çalışmasında, 20 ila 29 yaş arasındaki gönüllülerin kahve içmeden sadece ortamdaki kahve aromasına maruz kaldıkları anlardaki beyin aktivitesi, kalp ritmi ve psikolojik durumları izlendi.

'OLUMSUZ DUYGULARI BASTIRIYOR'

Analizlerde, taze kahve kokusu eşliğinde geçirilen beş dakikanın ardından katılımcıların kaygı, yorgunluk, kafa karışıklığı ve moral bozukluğu puanlarında belirgin bir düşüş saptandı. Araştırmacılar, aromanın kişide ani bir enerji patlaması yaratmaktan ziyade, biriken negatif ruh halini ve stres seviyesini hızla aşağı çektiğini belirledi.

'BEYİN DALGALARINDA RAHATLAMA SAPTANDI'

Taşınabilir cihazlarla yapılan ölçümlerde, kahve kokusunun beyin dalgalarındaki rahatlama endeksini yukarı taşıdığı; buna karşın katılımcıların kalp atış hızında veya nabız değişkenliğinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edildi.

Uzmanlar, bu tablonun fiziksel bir kafein uyarımından çok, koku duyusunun hafıza ve duygu merkezleriyle kurduğu güçlü bağdan kaynaklanabileceğini vurguladı. Kahve kokusunun zihinde dinlenme, sabah rutini ve mola hissi gibi olumlu çağrışımları tetikleyerek psikolojik bir rahatlama sağladığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var

İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Arda hakkında canlı yayında söylenenler çok konuşulacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane kadro dışı

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

Aynı yıldızı istiyorlar! Değeri tam 40 milyon euro
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyordu! Kamyon nehre düştü: 33 ölü