Arap ve Afrika Birlikleri: İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu soykırıma yol açabilir

Arap Birliği ve Afrika Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonunun benzeri görülmemiş bir soykırıma yol açabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, çatışmaların derhal durdurulması ve bölgedeki Filistinlilere insani yardımın sağlanması çağrısı yapıldı.

Arap Birliği ve Afrika Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, " İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu benzeri görülmemiş boyutlarda bir soykırıma yol açabilir" denildi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 9'uncu günde devam ederken, Arap Birliği ve Afrika Birliği çatışmalar hakkında ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunularak, bölgede yaşayan 2,2 milyon Filistinliye acil insani yardım ve temel malzemelerin sağlanması için uluslararası ortak çaba gösterilmesi istendi. Açıklamada, 1 milyondan fazla Filistinliye uluslararası hukuk ihlal edilerek evlerini terk etmeleri yönünde verilen emirlerden duyulan derin endişe dile getirilerek, yaşanan felaketi durdurmak için çok geç olmadan Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası topluma kararlı bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmaya hazırlandığı kara operasyonuna değinilen açıklamada, operasyonun kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne neden olacağı ve bunun eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma yol açabileceği vurgulandı.

"Toplu cezalandırma kabul edilemez"

Gazze Şeridi'nde halkın temel ihtiyaçlarından yoksun olduğu ve sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu belirtilen açıklamada, hızla büyüyen insani kriz nedeniyle halka temel yardımın sağlanması için acil bir insani koridor açılması gerektiği vurgulanarak, "Toplu cezalandırma kabul edilemez" denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 2 bin 670 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 600 kişinin de yaralandığını açıkladı. - KAHİRE