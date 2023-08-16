Arap Birliği, Trablus'taki çatışmaların seçimlerin önemini vurguladığını belirtti

Arap Birliği, Trablus'ta meydana gelen çatışmaların, devlet kurumlarının birleşmesi ve geçiş sürecinin bir an önce seçimler yapılarak tamamlanmasının önemini yeniden vurguladığını bildirdi. Çatışmalarda 27 kişi hayatını kaybetti.

Arap Birliği, Libya'nın başkenti Trablus'ta meydana gelen çatışmaların, devlet kurumlarının birleşmesi ve geçiş sürecinin bir an önce seçimler yapılarak tamamlanmasının önemini yeniden vurguladığını bildirdi.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'ta iki gün süren çatışmalardan derin endişe duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Son dönemde Trablus'ta kısmen gözlenen istikrarı bozan şiddet olaylarının sona ermesi çağrısı yapılan açıklamada, "Çatışmalar, devlet kurumlarının birleşmesi ve geçiş sürecinin bir an önce seçimler yapılarak tamamlanmasının hızlandırılmasının önemini bir kez daha teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 27 kişi hayatını kaybetti

Trablus'un Ayn Zara bölgesi ve güneyi, iki gün boyunca Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Libya basınında çatışmaların fitilini "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'ta 2 gün süren çatışmaların ardından dün akşam ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Devlete bağlı İlk Yardım ve Destek Merkezi ise çatışmalarda 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını açıklamıştı.