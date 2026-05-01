İran Dışişleri Bakanı: Netanyahu'nun kumarı Amerika'ya 100 milyar dolara mal oldu

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pentagon'un İran savaşının maliyeti hakkında yalan söylediğini belirterek, "Netanyahu'nun kumarı şu ana kadar Amerika'ya iddia edilenin dört katı olan 100 milyar dolara mal oldu" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda savaşın ABD'ye olan maliyetini değerlendirdi. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) savaştan kaynaklanan maliyetleri 25 milyar dolar olarak açıklayarak gerçek rakamları eksik gösterdiğini savunan Arakçi, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun kumarı şu ana kadar Amerika'ya iddia edilenin dört katı olan 100 milyar dolara mal oldu" ifadelerini kullandı.

Söz konusu savaşın Amerikan vergi mükelleflerine olan dolaylı maliyetinin çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Arakçi, "Her bir Amerikan hanesi için aylık fatura 500 dolar ve hızla artıyor. 'Önce İsrail' demek, her zaman 'Sonra Amerika' anlamına gelir" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Arakçi, söz konusu paylaşımına, Amerikan ekonomisindeki olumsuz tabloyu yansıtan iki ayrı grafik ekledi. Paylaşılan grafiklerde, ABD'nin artan kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranındaki yükseliş ile mali durumunun kötüye gittiğini belirten Amerikalıların oranının yüzde 55'e ulaştığını gösteren veriler yer aldı.

