Arakçi: Müzakerelerde ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile müzakerelerde, ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerinin ardından Rusya'daki resmi temasları kapsamında St. Petersburg şehrine gitti. Rus basınına açıklamada bulunan Arakçi, Rusya ile Tahran arasında bugün yapılacak görüşmelerin savaşla ilgili gelişmeleri ele almak için iyi bir fırsat olduğunu bildirdi. Arakçi, "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı. İran'ın müzakerelerdeki şartları büyük önem taşıyor. 40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeli ve ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı