Araç sahibinin umursamazlığı pes dedirtti! Tren yoluna park edilen araba paramparça oldu

Korna çalarak gelen yük treninin raylarının hemen yanına park eden araba parçalandı. Yarısı paramparça olan arabanın sahibinin umursamaz tavırları bir hayli dikkat çekti. Sakince arabasını çekmeye giden adam, trenden metal bir parçanın düşmesiyle geri kaçtı.

HASAR GÖRDÜ

Öte yandan sağ tarafı tamamen hasar gören ve camları kırılan araba kullanılmaz hale geldi.