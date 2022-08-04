Araç sahibinin umursamazlığı pes dedirtti! Tren yoluna park edilen araba paramparça oldu - Haberler

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Araç sahibinin umursamazlığı pes dedirtti! Tren yoluna park edilen araba paramparça oldu

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de tren yoluna park edilen aracın parçalanma anı kameralara yansıdı. Aracınını yarısı gittikten sonra sakin adımlarla arabasını çekmeye gelen adamın umursamazlığı dikkat çekti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Korna çalarak gelen yük treninin raylarının hemen yanına park eden araba parçalandı. Yarısı paramparça olan arabanın sahibinin umursamaz tavırları bir hayli dikkat çekti. Sakince arabasını çekmeye giden adam, trenden metal bir parçanın düşmesiyle geri kaçtı.

HASAR GÖRDÜ

Öte yandan sağ tarafı tamamen hasar gören ve camları kırılan araba kullanılmaz hale geldi.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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