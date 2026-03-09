Antalya Açıklarında Mültecileri Taşıyan Bot Battı: 15 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan bir botun batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların Finike Limanı'na getirilerek çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Botta bulunan mültecilerin uyrukları hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşılamazken, aralarında çocukların da olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
