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Annesinin ilişkisini kaldıramayan oğul, yakaladığı adamı perişan etti

Dünya Haberleri

Annesinin ilişkisini kaldıramayan oğul, yakaladığı adamı perişan etti

Adam Dixon adındaki genç, annesinin babasından boşanmasının ardından yeni bir ilişkiye başlamasını hazmedemedi. Annesinin sevgilisine saldıran Dixon, talihsiz adamı 2 kez ezdi.

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 27 yaşındaki Adam Dixon adlı gencin annesi ve babası boşandı. İddialara göre boşanmanın ardından bunalıma giren Dixon, annesinin yeni bir ilişkiye başlamasına uzun süre izin vermedi.

DUYUNCA ÇILGINA DÖNDÜ

Annesinin yeni biriyle tanışıp ilişkiye başladığı duyan Dixon adeta çılgına dönerek, annesinin yeni sevgilisini ölümle tehdit etmeye başladı. Annesine uzun süre zor anlar yaşayan genç adam, sonunda korkunç bir olaya karıştı.

İKİ KEZ ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Dixon, yiyecek dükkanı işleten üvey babası Tarek Yousse'yi annesiyle beraber olduğu sırada takip ettikten sonra iki kez üzerinden geçti. Şans eseri ölmeyen ancak 19 kaburgası kırılan adam, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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