Annesinin cesedini yıllarca bodrumda saklayıp emekli maaşını yedi

Annesinin cesedini yıllarca bodrumda saklayıp emekli maaşını yedi
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Ruhmannsfelden kasabasında yaşayan 82 yaşındaki bir kadının, annesinin ölümünü gizleyerek emekli maaşını almak için cesedi yıllarca evinin bodrumunda mumyalanmış halde sakladığı belirlendi.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Ruhmannsfelden kasabasında 82 yaşındaki bir kadın, ölen annesini yıllarca evlerinin bodrum katında mumyalanmış halde saklayarak emekli maaşını almaya devam etti.

BELEDİYE BAŞKANI HEDİYE VERMEK İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Yaşadıkları evde komşularıyla iletişimini çok aza indiren ve kimsenin eve girmesine izin vermeyen kadının dolandırıcılığı ölen annesinin 103 yaşına girmesiyle ortaya çıktı. Ruhmannsfelden kasabasının belediye başkanı Werner Troiber, 103 yaşına giren kasaba sakinini tebrik etmek ve hediye vermek istedi. Ancak komşularının da 10 yıldır görmediklerini söylediği kadını ziyaret edemedi.

Yaşlı kadının ölmüş olabileceği şüphesiyle artan ihbarları değerlendiren polis, evde arama yaptı. Polis aramasında 103 yaşındaki kadının cesedi evinin bodrum katında mumyalanmış bir şekilde bulundu. Yapılan otopside kadının ölüm zamanı ve nedeni belirlenemedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Annesinin ölümünü yetkililere bildirmeyen ve emekli maaşını almayan devam eden 82 yaşındaki kadın hakkında ise dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



