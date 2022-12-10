Annesini ve erkek arkadaşını aynı yatakta bastı, o anları sosyal medyada paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir adamın işten eve geldiğinde yatak odasındaki sesleri fark ederek erkek arkadaşının kendisini aldattığını düşündü. Yatak odasına girdiğinde ise sevgilisi ve annesini aynı yatakta yakaladı. O anları sosyal medyadan ifşa eden kadının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın sevgilisi ve annesinin ihanetini kendi gözleriyle gördü. İşten eve geldiğinde yatak odasındaki sesleri duyarak o kısma yönelen kadın ikiliyi aynı yatakta yakaladı. Gördükleri karşısında şoke olan kadın "Bu yaptığınız iğrenç değil mi? Ciddi misiniz? Bu videoyu sosyal medyaya koyarak sizi rezil edeceğim" dedi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başaran görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı. Videonun sonunda ise genç kadının annesi videoyu yayınlanmaması için yalvarırken sevgilisinin ise üzerine kıyafetlerini giymeye çalıştığı göründü.