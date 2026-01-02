Haberler

Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı ve Kuzey Sina'daki Yardım Çalışmalarını İnceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde insani yardım operasyonlarını gözlemledi. Refah Sınır Kapısı'nda kritik geçiş mekanizmalarını inceledi ve sağlık hizmetlerini denetledi.

(ANKARA) - Amerikalı yıldız Angelina Jolie, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde yürütülen insani yardım operasyonlarını yerinde gözlemlemek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Mısır basını, Angelina Jolie'nin bölgedeki temaslarına dair özel görüntüleri yayınladı. Ünlü oyuncu, insani yardımların ulaştırılması için kritik öneme sahip sınır kapısındaki geçiş mekanizmasını inceledi ve yardım konvoylarının hazırlandığı lojistik depoları yetkililer ile beraber denetledi. Jolie, "çalışanlara ve gönüllülere gösterdikleri çaba ve emekleri için teşekkür ederek" bölgeden ayrıldı.

Ünlü oyuncu, sınır hattındaki temaslarının yanı sıra El-Ariş Genel Hastanesi'ne giderek burada sunulan tıbbi hizmetleri inceledi. Ziyaret sırasında sağlık personelinin hasta kabul süreçleri ve tedavi çabaları hakkında bilgi aldı.

Mısırlı yetkililer, söz konusu ziyaretin, bölgedeki mevcut insani kriz gölgesinde Mısır'ın yürüttüğü yardım çalışmaları ve sevkiyat süreçlerine yönelik "uluslararası ilginin bir yansıması olduğunu" ifade etti.

Kaynak: ANKA / Dünya
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor