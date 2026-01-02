Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı ve Kuzey Sina'daki Yardım Çalışmalarını İnceledi

(ANKARA) - Amerikalı yıldız Angelina Jolie, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde yürütülen insani yardım operasyonlarını yerinde gözlemlemek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Mısır basını, Angelina Jolie'nin bölgedeki temaslarına dair özel görüntüleri yayınladı. Ünlü oyuncu, insani yardımların ulaştırılması için kritik öneme sahip sınır kapısındaki geçiş mekanizmasını inceledi ve yardım konvoylarının hazırlandığı lojistik depoları yetkililer ile beraber denetledi. Jolie, "çalışanlara ve gönüllülere gösterdikleri çaba ve emekleri için teşekkür ederek" bölgeden ayrıldı.

Ünlü oyuncu, sınır hattındaki temaslarının yanı sıra El-Ariş Genel Hastanesi'ne giderek burada sunulan tıbbi hizmetleri inceledi. Ziyaret sırasında sağlık personelinin hasta kabul süreçleri ve tedavi çabaları hakkında bilgi aldı.

Mısırlı yetkililer, söz konusu ziyaretin, bölgedeki mevcut insani kriz gölgesinde Mısır'ın yürüttüğü yardım çalışmaları ve sevkiyat süreçlerine yönelik "uluslararası ilginin bir yansıması olduğunu" ifade etti.