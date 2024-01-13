Amerikalı Yahudilerden, İsrail'in orantısız şiddetine protesto

İsrail'in günlerdir süren saldırıları sonucunda tüm dünya gözlerini Orta Doğu'ya çevirirken, İsrail'e Yahudilerin yaptığı protestolar dikkat çekti.

AMERİKALI YAHUDİLERİN ÇOĞU FİLİSTİN MESELESİNDE İSRAİL'İ DESTEKLEMİYOR

Pew Araştırma Merkezi'nin yayımladığı bir rapora göre Yahudiler'in çoğunluğu İsrail'i önemsese de İsrail hükümetinin politikalarıyla her daim hemfikir değiller. Filistin meselesinde ise Amerikalı Yahudilerin çoğunluğunun barış yanlısı olduğu ifade ediliyor. Raporda siyasi görüşlerine ilişkin veriler de var. Amerikalı Yahudilerin %71'i Demokrat Parti'yi, %26'sı Cumhuriyetçi Parti'yi destekliyor, %3'ü ise herhangi bir tercih belirtmiyor.

BARIŞ YANLISI AMERİKALI YAHUDİLER, İSRAİL'İ PROTESTO EDİYOR

Amerikalı Yahudiler barışın sağlanmasına yönelik arzularını, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı İsrail'in gösterdiği orantısız şiddet sonrasında yaptıkları protestolarla da gösterdi.

ABD'nin birçok kentinde yapılan protestoların en dikkat çekeni Amerikalı Yahudilerin başkent Washington'da yaptığı eylemlerdi. "Filistinlilere karşı soykırımı durdurun'' mesajları paylaşarak başkent Washington'da toplanan protestocular, barış ve ateşkes sloglanlarıyla Beyaz Saray'a yürüdü. Polis engeli ve gözaltılara rağmen eylemden vazgeçmeyen barış yanlısı Yahudiler, kongre binasına girerek oturma eylemi yaptı. Polis müdahalesiyle son bulan eylem, tüm dünyada yankı uyandırdı.

İSRAİL DEVLETİNİ TANIMIYORLAR

Öte yandan İsrail Devleti'ni kabul etmeyen Yahudilerde de var. Ultra-Ortodoks Yahudiler ya da diğer bir deyişle Harediler veya Tevrat Yahudileri, Siyonizm karşıtı olmaları ve İsrail Devleti'nin varlığını reddetmeleriyle tanınıyor. Bu kesimdeki insanlar, İsrail Devleti'nin ancak Mesih dünyaya geldiğinde kurulacağına inanıyor.