Türkiye'nin gözü kulağı ABD seçimlerinden gelecek sonuçlardaydı! Hiç istemediğimiz sonuçlar ortaya çıktı

ABD ara seçimlerinde oylar sayılmaya devam ederken Senato'yu kimin kazandığı belli oldu. Nevada, eyaletinde sonuçların belli olmasının ardından Demokrat Parti Senato'da çoğunluğu kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-16 alım süreci için Senato seçimlerini işaret ederek, "Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi süreci takip ediyoruz" demişti. Böylece Türkiye'nin hiç beklemediği sonuçlar ortaya çıkmış oldu.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçim sonrası sonuçlar gelmeye devam ediyor. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kıyasıya yarışın sürdüğü seçimlerde Nevada eyaletinden gelen resmi olmayan sonuçlar Biden'ı sevindirecek.

SENATO DEMOKRATLARIN OLDU

Demokrat Senatör adayı Catherine Cortez Nasto, Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı geride bıraktı. Demokratlar, Kongre'nin üst kanadı Senato'da şimdiye kadar 50 koltuk elde etti ve Senato Başkanı Kamala Harris'in oyuyla birlikte çoğunluğu sağlamış oldu.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE YARIŞ DEVAM EDİYOR

Diğer bir taraftan parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde ise yarış henüz sonuçlanmadı. 435 koltuklu mecliste 218 koltuğu alacak partinin üstünlük sağlayacağı seçimlerde, şu an Cumhuriyetçilerin 211 koltuğu Demokratların 204 koltuğu bulunuyor.

ARİZONA'DA DA SONUÇLAR BELLİ OLDU

Ayrıca Georgia'da yapılacak 6 Aralık'taki seçimi de Demokratlar kazanırsa, Senato'daki koltuklarını korumanın yanı sıra koltuk sayısını artırmış olacaklar. Arizona'da dün, Demokrat senatör Mark Kelly, Cumhuriyetçi rakibi Blake Master'ı yenerek senatodaki koltuğunu korumayı başarmıştı.

NEVADA'DA DEMOKRATLAR VALİLİK KOLTUĞUNU KAYBETTİ

ABD Kongresinde çoğunluğu sağlama yarışının yanında sonuçların çok yakın gittiği eyaletlerdeki valilik mücadelesi de devam ediyor. Nevada'da eski Başkan Donald Trump'ın destek verdiği Cumhuriyetçi aday Joe Lombardo, rakibi olan eyaletin Demokrat Valisi Steve Sisolak'u koltuğundan etmeyi başardı. Sisolak, bu ara seçimlerde Cumhuriyetçi rakibine koltuğunu kaptıran tek Demokrat vali olarak kayıtlara geçti.

VALİLER DE BELLİ OLUYOR

Ülkede 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.

ABD ara seçimlerinde 36 eyaletin valisi yeniden belirlenirken, şu ana kadar ülkede Cumhuriyetçilerin 25, Demokratların 23 valisi bulunuyor.