Almanya ve Ukrayna Ortak İnsansız Hava Aracı Üretecek

Güncelleme:
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ile insansız hava aracı üretimi için ortak girişimler kurulacağını açıkladı. Bu iş birliği, farklı menzillere sahip İHA'ların ortaklaşa geliştirilmesini ve üretilmesini öngörüyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile dün başkent Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Alman ve Ukraynalı şirketler arasında ortak girişimler kurulmasını desteklediklerini belirten Pistorius, "Bu iş birliği, 100 kilometreden 1,500 kilometreye kadar farklı menzillere sahip insansız hava araçlarının (HA) ortaklaşa geliştirilmesi ve üretilmesini de kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer Gökhan Ünek:

Tabii ki bu işlerde dUA'nın işi var Allahın hikmeti böyle kardeş milletleri bir araya getiriyor merak etmeyin sonunda adalet tecelli edecek

Haber YorumlarıArzu Zeybek:

Almanya'da böyle şeyler olurken bizde ne oluyor ya! Avrupa'nın diğer ülkeleri böyle hamleleri yaparken biz hala geri kalmaya devam ediyoruz!

Haber YorumlarıHabil Zeybek:

Almanya'nın teknoloji ve üretim kapasitesi Ukrayna'ya aktarılırsa ekonomik açıdan çok ciddi bir hamle olur ????

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

