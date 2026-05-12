Almanya ve Ukrayna Ortak İnsansız Hava Aracı Üretecek

ALMANYA Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ile ortak insansız hava aracı üretiminin planlandığını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile dün başkent Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Alman ve Ukraynalı şirketler arasında ortak girişimler kurulmasını desteklediklerini belirten Pistorius, "Bu iş birliği, 100 kilometreden 1,500 kilometreye kadar farklı menzillere sahip insansız hava araçlarının (HA) ortaklaşa geliştirilmesi ve üretilmesini de kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

