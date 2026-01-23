Haberler

Almanya Başbakanı Merz ile İtalya Başbakanı Meloni görüştü

Almanya Başbakanı Merz ile İtalya Başbakanı Meloni görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere dair olumlu mesajlar verdi.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'da bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkent Roma'daki Villa Doria Pamphili'de, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırladı. Merz, Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilere övgüde bulunan Merz, "İtalya ve Almanya birbirine hiç olmadığı kadar yakın. Bizi, değerlerin ve çıkarların özel bir uyumu birbirine bağlıyor. Birleşik bir Avrupa ve güçlü bir NATO için birlikte çalışıyoruz. Roma'daki sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, sevgili Meloni" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi

Evi tahliye etti ama mahkeme masrafları kiracıya yüklendi