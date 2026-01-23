Almanya Başbakanı Merz ile İtalya Başbakanı Meloni görüştü

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'da bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkent Roma'daki Villa Doria Pamphili'de, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırladı. Merz, Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilere övgüde bulunan Merz, "İtalya ve Almanya birbirine hiç olmadığı kadar yakın. Bizi, değerlerin ve çıkarların özel bir uyumu birbirine bağlıyor. Birleşik bir Avrupa ve güçlü bir NATO için birlikte çalışıyoruz. Roma'daki sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, sevgili Meloni" ifadelerini kullandı.