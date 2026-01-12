Almanya Başbakanı Merz, Hindistan Başbakanı Modi ile uçurtma festivaline katıldı

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Ahmedabad kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentine gitti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Merz, Mahatma Gandhi Anıtı'na çelenk takdim etti. Daha sonra liderler, Sabarmati Nehri kıyısında gerçekleştirilen 2026 Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı.

Modi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Uçurtma Festivali sırasında Ahmedabad semaları renk ve canlılıkla dolup taşıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i bu çok özel etkinliğe götürmüş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ayrıca kendisinin uçurtma uçurmayı denediğini görmek de beni çok mutlu etti. Hindistan ve Almanya arasındaki dostluk; ortak değerler, kapsamlı iş birliği ve karşılıklı anlayışla büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Merz ise Hindistan ile ortaklığın Almanya için yüksek bir öncelik taşıdığını belirterek, "Değerli Narendra Modi, beni memleketiniz Gujarat'a davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu özel jestinize ve gerçekleştirdiğimiz dostane ve açık fikir alışverişine büyük değer veriyorum" dedi.