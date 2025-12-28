Almanya Tabipler Birliği'nden Yılbaşı Havai Fişeklerine Yasak Önerisi

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Tabipler Birliği, yılbaşı gecesi kullanılan havai fişek ve patlayıcıların ciddi yaralanmalara yol açtığını belirterek, yasaklanması çağrısında bulundu.

Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, her yıl çok sayıda kişinin patlayıcılar nedeniyle yaralandığını söyledi. Reinhardt, özellikle çocuk ve gençlerde görülen "knall travması" (iç kulak hasarı) vakaları ile göz yaralanmaları ve yanıkların yaygın olduğunu vurguladı. Reinhardt, "Bu durum acil servisleri dolduruyor ve yasal sağlık sigortasına milyonlarca avroya mal oluyor. Ayrıca patlayıcılar sık sık olayla ilgisi olmayan kişilere isabet ediyor ve polis, itfaiye ile sağlık görevlilerine karşı silah gibi kullanılabiliyor" dedi.

Alman Hastaneler Birliği'nin (DKG) verilerine göre, 1 Ocak 2025'te ülke genelinde yaklaşık 100 ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Acil servislerde ayakta tedavi edilenlerin sayısının bunun çok üzerinde olduğu belirtiliyor. Geçen yılbaşı gecesinde ağır yaralananların yüzde 80'den fazlası erkek, yaralıların yüzde 68'i ise 16-59 yaş grubunda. Bazı çocuklar da ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yılbaşı gecelerinde en sık görülen yaralanmalar arasında yanıklar, patlayıcıların yanlış yönlenmesi sonucu oluşan travmalar ve yüksek sesli patlamalara bağlı "knall travması" yer alıyor. KBB uzmanı Veronika Flockerzi, yaralananların üçte ikisinin sadece izleyici olduğunu, patlayıcıyı kullanan kişiler olmadığını ifade etti.

Alman Piroteknik ve Sanat Havai Fişekleri Birliği (BVPK) ise ağır kazaların neredeyse tamamının yasa dışı havai fişeklerden kaynaklandığını savundu. Yetkililer, yasal olarak satılan havai fişeklerde ciddi yaralanmaların nadir olduğunu, ancak yasa dışı ve son derece tehlikeli patlayıcılara erişimin kolaylaştığını belirtti. Ayrıca, Kovid-19 dönemindeki havai fişek yasaklarının acil servislerde ölçülebilir bir rahatlama sağlamadığı kaydedildi.