Almanya'nın Yeni Belediye Başkanı Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Herdecke kentinin yeni belediye başkanı Iris Stalzer, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Olay hakkında ayrıntılar belirsizliğini korurken, Stalzer'in çocukları durumu polise bildirdi.

ALMANYA'nın Herdecke kentinin yeni belediye başkanı Iris Stalzer'in bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Herdecke kentinin yeni belediye başkanı Iris Stalzer, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. 28 Eylül'de göreve seçilen Stalzer'in, evinde ağır yaralı halde bulunduğu belirtildi.

Olay sırasında evde bulunan Stalzer'in 15 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızının, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiği kaydedildi. Stalzer'in oğlu ilk ifadesinde, annesinin sokakta birden fazla kişi tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Ancak olayın ayrıntıları henüz netleşmedi. Stalzer'in, hastanede yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
