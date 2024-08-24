Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Solinger Tageblatt gazetesinin haberinde, saldırının Solingen şehrinin 650 yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleştiği belirtildi. Haberde, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın da polis çevrelerine dayandırdığı haberde, şüphelinin henüz yakalanmadığı kaydedildi.