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Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Almanya'nın Solingen şehrinde bir festivale düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişi öldü, 6'sı ağır 7 kişi de yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Solinger Tageblatt gazetesinin haberinde, saldırının Solingen şehrinin 650 yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleştiği belirtildi. Haberde, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın da polis çevrelerine dayandırdığı haberde, şüphelinin henüz yakalanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Dünya

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Yorumlar (2)

Naci Büyükkal:

Buyrun işte! Ülkemizin değerini ve kıymetini bilin.. Avrupa iç savaş başlıyor. Bizim gençler Avrupa hayali kuruyor. Kıymetli Cumhurbaşkanımız sizin için çok çalışıyor. Hizmet ediyor. 22 yılda Ülkemize Adalet,barış, eşitlik,bereket getirdi. ^_^

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