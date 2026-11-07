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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde A2 otoyoluna düşen küçük uçakta 2 kişi öldü

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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde A2 otoyoluna düşen küçük uçakta 2 kişi öldü
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Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde dün öğleden sonra küçük bir uçak A2 otoyoluna düştü. Yerel saatle 14.50 sıralarında meydana gelen kazada uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti; alev alan uçağın düşüş nedenine yönelik soruşturma sürüyor.

ALMANYA'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde küçük bir uçağın A2 otoyoluna düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya-Anhalt eyaletindeki A2 otoyoluna dün öğleden sonra küçük bir uçağın düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Yerel polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 14.50 sıralarında gerçekleşen olayda uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Uçağın kara yoluna çarpmasıyla birlikte alev aldığı belirtilirken, düşüş nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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