Almanya'nın Leipzig/Halle havalimanı'nda patlayıcı düzenekli dron bulundu

Haber: İlhan Baba

(LEİPZİG) – Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı düzenek taşıyan bir dron bulunması üzerine hava trafiği geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili terör ve aşırıcılıkla mücadele birimleri soruşturma başlatırken, Federal Polis'in etkisiz hale getirdiği dronun ardından uçuşlar gece saatlerinde yeniden normale döndü. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise tatilini yarıda keserek bölgeye hareket etti.

Polis yetkilileri de, Leipzig/Halle Havalimanı çevresinde zaman zaman izinsiz dron görüldüğünü, ancak bu olaydaki dron ile havadaki çarpışma arasında henüz bağlantı kurulamadığını belirtti.Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), kargo operasyonları güvenlik bölgesinde bulunan dronun üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir patlayıcı düzenek tespit edildiğini açıkladı. Dron, Federal Polis ve bomba imha ekiplerinin çalışmasıyla etkisiz hale getirildi.

Olay sırasında iniş yapamayan bir kargo uçağının havada kimliği belirsiz bir cisimle çarpıştığı bildirildi. Basında dünyanın en büyük uluslararası kargo ve lojistik şirketlerinden DHL'ye ait olduğu belirtilen uçak, Hannover'e güvenli şekilde inerken, yapılan incelemede hafif hasar tespit edildi. Çarpışılan cismin dron olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Soruşturmayı Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi ile terör ve aşırıcılıkla mücadele birimleri yürütüyor. Saksonya İçişleri Bakanı Armin Schuster yaşananları "çok ciddi bir güvenlik vakası" olarak nitelendirdi. Patlayıcı düzenekli dronun bulunmasının ardından bir yolcu uçağı ile çok sayıda kargo uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. Palma de Mallorca'dan gelen bir yolcu uçağının Nürnberg'e yönlendirildiği açıklandı.

Polis, herhangi bir tehlike bulunmadığını, uçuşların gece saatlerinde yeniden başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: ANKA