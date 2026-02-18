Haberler

Almanya'nın Fürth Kentinin Yeni Emniyet Müdürü Ditib Mevlana Camii'ni Ramazan Nedeniyle Ziyaret Etti

Yeni atanan Emniyet Müdürü Andreas Belger, Ramazan ayı öncesinde DİTİB Mevlana Camii'ni ziyaret ederek, gençlerin güvenliği ve aile desteğinin önemine vurgu yaptı. Camii Başkanı Refet Avcı, emniyet mensuplarının toplum içindeki rolüne dikkat çekti.

Haber: İlhan baba

(FÜRTH) – Almanya'nın Fürth kentine atanan yeni Emniyet Müdürü Andreas Belger, Ramazan ayı öncesinde Fürth DİTİB Mevlana Camii'ni ziyaret etti. Belger, cami ziyareti sonrası Cami Başkanı Refet Avcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Ramazan ayının huzur ve güven içinde geçirilmesi temennisinde bulundu.

Belger, görüşmede velilere seslenerek çocukların geleceği açısından ailelerin yakın ilgisinin önemine dikkat çekti. Çocuklarının iyi bir meslek sahibi olmasını isteyen ebeveynlerin onlarla yakından ilgilenmesi gerektiğini belirten Belger, gençlere de kötü alışkanlıklardan ve güvenliği tehlikeye atabilecek davranışlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

DİTİB Mevlana Camii Başkanı Avcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplumun huzur içinde yaşayabilmesi için gece gündüz görev yapan emniyet mensuplarına destek olunmasının önemine vurgu yaptı.

Tehlikeli durumlarla karşılaşıldığında güvenlik güçlerine yardımcı olunması gerektiğini ifade eden Avcı, polis teşkilatıyla yapılan görüşmede çocuklara ve gençlere yönelik eğitim seminerleri ile bilgilendirme faaliyetleri konusunda verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirildiğini söyledi. Avcı ayrıca, önümüzdeki süreçte Fürrth polis teşkilatı ile toplum yararına ortak çalışmaların sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
