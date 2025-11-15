Haberler

Almanya'dan Siyasi ve Dini Zulme Uğrayanlara Destek

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, siyasi ve dini nedenlerle zulme uğrayan kişilerin Almanya'da kalmaya devam edeceğini belirtti. Entegre olmuş göçmenlere kalıcı oturum perspektifi sunulacak ve geri dönüş teşvik edilecek.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, siyasi veya dini nedenlerle zulme uğrayan kişilerin Almanya'da kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Merz, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Yerel Siyaset Birliğin etkinliğinde konuştu.

"Siyasi, dini nedenlerle takip edilenleri sınır dışı etmeyeceğiz" diyen Merz, iç savaşlardan kaçarak Almanya'ya sığınanlar için ise savaşın sona ermesiyle birlikte geri dönüşün zorunlu olduğunu belirtti.

Başbakan Merz, Suriye Devlet Başkanı ile de bu konuda temas kurulacağını açıkladı. Amaçlarının, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine Almanya'daki Suriyelilerin katkı sağlaması için uygun koşullar oluşturmak olduğunu belirten Merz, "Orada yeniden yapılanma için bu insanlara ihtiyaç var. Geri dönmeleri için teşvik edici yollar bulmalıyız" dedi.

Merz, ülkeye entegre olmuş ve kendi geçimini sağlayan göçmenler için kalıcı oturum perspektifi sunulacağını da dile getirerek, "Birçoğu burada eğitim aldı, doktor oldu, farklı mesleklerde çalışıyor. Entegre olan, ailesiyle birlikte geçimini sağlayabilenlere Almanya'da kalma imkanı vermek istiyoruz" diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise ülkeye iyi entegre olmuş, uyum sağlayan Suriyelilerin yakın zamanda sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi, entegrasyonun başarısının Suriyelilerin kendi çabalarına bağlı olduğunu belirtti.

Dobrindt ayrıca, ülkesine geçici ziyarette bulunan Suriyelilerin Almanya'daki koruma statülerini kaybedebileceğini hatırlatarak, "Kendi ülkesine gidebilen biri için tehlike olmadığı açıktır. Dolayısıyla koruma hakkı da sona erer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya

