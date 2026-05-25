Haberler

Almanya'da Başvurusu Reddedilen Sığınmacılar İçin "Geri Gönderme Merkezleri" Planı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, sığınma başvurusu reddedilenlerin ülkelerine dönüşünü hızlandırmak için geri gönderme merkezleri kurulması üzerinde çalışıldığını açıkladı. AB ile iş birliği ve sınır dışı işlemlerinin artırılması hedefleniyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sığınma başvurusu reddedilen kişilerin ülkelerine dönüşünü hızlandırmak için "geri gönderme merkezleri" kurulması üzerinde çalışıldığını açıkladı. Hükümet, sınır dışı işlemlerini artırmayı ve AB ile iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sığınma başvuruları kabul edilmeyen kişilerin ülkelerine dönüş sürecini hızlandırmak amacıyla "geri gönderme merkezleri" kurulması yönündeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Dobrindt, Almanya'da mahkeme kararıyla sınır dışı edilmesi gereken ancak sayıları on binleri bulan sığınmacıların hala ülkelerine gönderilemediğine dikkati çekerek, bu sorunun çözümü için farklı ülkelerle temas halinde olduklarını belirtti.

Bazı ülkelerin vatandaşlarını geri kabul etmekte isteksiz davrandığını ifade eden Dobrindt, "Farklı ülkelerle geri gönderme merkezleri kurmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Yıl sonuna kadar somut sonuçlar almayı umuyoruz" dedi.

Alman Hükümeti'nin bu konuda Avrupa Birliği ile de görüşmeler yürüttüğünü söyleyen Dobrindt, birçok üye ülkenin sürece destek verdiğini kaydetti. Özellikle Avusturya, Danimarka ve Hollanda yakın iş birliği yapıldığını ayrıca, sığınma başvurusu yapan ülkelerde suç işleyip ceza alan kişilerin de daha hızlı şekilde sınır dışı edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Hükümetin kararlı tutumu sayesinde sınır dışı işlemlerinde artış yaşandığını belirten Dobrindt, Avrupa'da yasa dışı göç ve sistemin kötüye kullanımına izin verilmeyeceğini söyledi. Bakan, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen sığınmacılara maddi destek sağlanacağını da belirtti ancak bu konuda henüz kesin bir karar alınmadığını kaydetti.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Baykal'ın A takımındaki isimden CHP’deki krizi ilişkin dikkat çeken mesaj

Baykal’ın yakın kurmayından Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret
Gümüşhane'de 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Daha 19 yaşındaydı! Genç kızın kahreden ölümü
KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!

Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor