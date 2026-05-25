Almanya'da Başvurusu Reddedilen Sığınmacılar İçin "Geri Gönderme Merkezleri" Planı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sığınma başvurusu reddedilen kişilerin ülkelerine dönüşünü hızlandırmak için "geri gönderme merkezleri" kurulması üzerinde çalışıldığını açıkladı. Hükümet, sınır dışı işlemlerini artırmayı ve AB ile iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Dobrindt, Almanya'da mahkeme kararıyla sınır dışı edilmesi gereken ancak sayıları on binleri bulan sığınmacıların hala ülkelerine gönderilemediğine dikkati çekerek, bu sorunun çözümü için farklı ülkelerle temas halinde olduklarını belirtti.

Bazı ülkelerin vatandaşlarını geri kabul etmekte isteksiz davrandığını ifade eden Dobrindt, "Farklı ülkelerle geri gönderme merkezleri kurmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Yıl sonuna kadar somut sonuçlar almayı umuyoruz" dedi.

Alman Hükümeti'nin bu konuda Avrupa Birliği ile de görüşmeler yürüttüğünü söyleyen Dobrindt, birçok üye ülkenin sürece destek verdiğini kaydetti. Özellikle Avusturya, Danimarka ve Hollanda yakın iş birliği yapıldığını ayrıca, sığınma başvurusu yapan ülkelerde suç işleyip ceza alan kişilerin de daha hızlı şekilde sınır dışı edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Hükümetin kararlı tutumu sayesinde sınır dışı işlemlerinde artış yaşandığını belirten Dobrindt, Avrupa'da yasa dışı göç ve sistemin kötüye kullanımına izin verilmeyeceğini söyledi. Bakan, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen sığınmacılara maddi destek sağlanacağını da belirtti ancak bu konuda henüz kesin bir karar alınmadığını kaydetti.

Kaynak: ANKA