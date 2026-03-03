Haberler

Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonların ardından Orta Doğu'da tırmanan güvenlik krizi ve hava sahalarının bir bir kapatılması, bölgedeki binlerce yabancı turisti mahsur bıraktı. Yaşanan kaos üzerine harekete geçen Almanya, bölgedeki vatandaşlarını güvenli tahliye etmek amacıyla kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. Bölgede en az 10 bin Alman vatandaşının olduğu öngörülüyor.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından İran'ın da misillemesiyle Orta Doğu'da artan güvenlik riski ve kapatılan hava sahaları, binlerce yabancı turisti bölgede mahsur bıraktı. Almanya, bölgedeki vatandaşlarını güvenli şekilde ülkelerine getirmek için kapsamlı bir tahliye planını devreye aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de Savunma Bakanı Boris Pistorius ile kriz toplantısı gerçekleştirdi. Wadephul, bölgede bulunan Alman vatandaşlarının güvenliğinin "en yüksek öncelik" olduğunu belirterek tahliye sürecinin detaylarını açıkladı.

TAHLİYE NOKTALARI: RİYAD VE MASKAT

Bakan Wadephul, kapalı hava sahaları nedeniyle Alman vatandaşlarının öncelikle kara yoluyla güvenli ülkelere yönlendirileceğini ifade etti. Tahliye operasyonunun merkezleri olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Umman'ın başkenti Maskat belirlendi. Ayrıca Maskat, Doha ve Abu Dabi'ye kriz destek ekipleri gönderildiği açıklandı.

Tahliye sürecinde yaşlılar, hamileler ve çocuklara öncelik verileceği bildirildi.

"SİVİL UÇAKLAR YETMEZSE ASKER DEVREYE GİRECEK"

Alman hükümetinin özel havayolu şirketleri ve seyahat sektörüyle koordinasyon içinde çalıştığını belirten Wadephul, sivil imkânların yetersiz kalması halinde askeri seçeneğin gündeme geleceğini söyledi:

"İkinci aşamada planımız seyahat sektörü ile süreci yürütmek. Ancak tüm bunlar yeterli olmazsa, gerekirse Alman Silahlı Kuvvetleri'ne (Bundeswehr) başvuracağız."

10 BİN ALMAN VATANDAŞI BÖLGEDE

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da en az 10 bin Alman vatandaşının bulunduğunu tahmin ediyor. Ancak Almanya Seyahat Acentaları Birliği rezervasyon verilerine göre bu sayının 30 bine yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi

ABD'nin kaybı hızla artıyor! Ölen askerlerle ilgili bir detay korkunç
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Gözaltındaki Tanju Özcan ile ilgili karar verildi
Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan cinayet sonrası bakanlardan peş peşe açıklamalar
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Okulda vahşice katledilen öğretmen, 1 sene önce uyarmış
Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı

Macron, Trump'ı sinirlendirecek kararı duyurdu: Daha fazla büyüteceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

Ülkesine yönelik saldırılara bu sözlerle meydan okudu
NATO Genel Sekreteri Rutte: İran'a yönelik saldırılara katılmayı planlamıyoruz

NATO İran'a saldıracak mı? Bir numaralı isimden yanıt var
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü