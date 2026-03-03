Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından İran'ın da misillemesiyle Orta Doğu'da artan güvenlik riski ve kapatılan hava sahaları, binlerce yabancı turisti bölgede mahsur bıraktı. Almanya, bölgedeki vatandaşlarını güvenli şekilde ülkelerine getirmek için kapsamlı bir tahliye planını devreye aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de Savunma Bakanı Boris Pistorius ile kriz toplantısı gerçekleştirdi. Wadephul, bölgede bulunan Alman vatandaşlarının güvenliğinin "en yüksek öncelik" olduğunu belirterek tahliye sürecinin detaylarını açıkladı.

TAHLİYE NOKTALARI: RİYAD VE MASKAT

Bakan Wadephul, kapalı hava sahaları nedeniyle Alman vatandaşlarının öncelikle kara yoluyla güvenli ülkelere yönlendirileceğini ifade etti. Tahliye operasyonunun merkezleri olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Umman'ın başkenti Maskat belirlendi. Ayrıca Maskat, Doha ve Abu Dabi'ye kriz destek ekipleri gönderildiği açıklandı.

Tahliye sürecinde yaşlılar, hamileler ve çocuklara öncelik verileceği bildirildi.

"SİVİL UÇAKLAR YETMEZSE ASKER DEVREYE GİRECEK"

Alman hükümetinin özel havayolu şirketleri ve seyahat sektörüyle koordinasyon içinde çalıştığını belirten Wadephul, sivil imkânların yetersiz kalması halinde askeri seçeneğin gündeme geleceğini söyledi:

"İkinci aşamada planımız seyahat sektörü ile süreci yürütmek. Ancak tüm bunlar yeterli olmazsa, gerekirse Alman Silahlı Kuvvetleri'ne (Bundeswehr) başvuracağız."

10 BİN ALMAN VATANDAŞI BÖLGEDE

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da en az 10 bin Alman vatandaşının bulunduğunu tahmin ediyor. Ancak Almanya Seyahat Acentaları Birliği rezervasyon verilerine göre bu sayının 30 bine yaklaşabileceği değerlendiriliyor.