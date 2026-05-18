Haberler

Almanya'da Sivil Savunmaya 10 Milyar Avroluk Program

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya, kriz, terör ve savaş senaryolarına karşı sivil savunma kapasitesini güçlendirmek için 10 milyar avroluk program hazırlıyor. Yeni sığınaklar, acil durum altyapıları ve koordinasyon birimleri kurulacak.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya, kriz, terör ve olası savaş senaryolarına karşı sivil savunma kapasitesini güçlendirmek için 10 milyar avroluk kapsamlı bir program hazırlıyor. Yeni sığınaklar, acil durum altyapıları ve koordinasyon birimleriyle, ülkenin güvenlik ve afet hazırlığının artırılması hedefleniyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkenin kriz, terör saldırısı ve olası savaş durumlarına karşı hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir sivil savunma programı başlatacaklarını açıkladı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, federal hükümetin hazırladığı özel programın toplam büyüklüğünün 10 milyar avro olması öngörülüyor. Program kapsamında, yeni sığınaklar ve koruma alanları oluşturulması planlanırken, otopark ve yer altı garajlarının da acil durumlarda kullanılabilecek güvenli alanlara dönüştürülmesi değerlendiriliyor.

Dobrindt, "Nüfusun korunması ve sivil savunma alanında kapasitemizi artırıyoruz" ifadelerini kullanarak, hibrit tehditlere karşı daha güçlü bir yapı kurulacağını söyledi. Askeri ve sivil savunma unsurlarının daha koordineli çalışmasının hedeflendiğini belirten Dobrindt, güvenlik ve toplumsal dayanıklılığın artırılacağını kaydetti.

Plan kapsamında İçişleri Bakanlığı bünyesinde "Sivil Savunma Komutanlığı" adıyla yeni bir koordinasyon birimi kurulması da öngörülüyor. Bu birimin, olası savunma durumlarında Alman ordusu ile koordinasyonu sağlayacağı belirtildi.

Habere göre, 2029 yılına kadar 1000 yeni özel amaçlı aracın temin edilmesi ve 110 bin sahra yatağının satın alınması planlanıyor. Kaynakların ayrıca teknik ekipman, bina yatırımları ve personel güçlendirmesi için kullanılacağı ifade edildi. Programdan özellikle Technisches Hilfswerk gibi afet ve acil durum kurumlarının faydalanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek

Shakira, Avrupa ülkesini dize getirdi: 60 milyon Euro cepte

Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra bir ilk: Mezarlar açılıyor
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor

Şeker sanıp yuttuğu cisim, küçük çocuğu öldürüyordu
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı