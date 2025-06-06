Almanya'daki Türkler Kurban Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Almanya'daki Türkler Kurban Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı
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Almanya'nın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşları, Kurban Bayramı'nı camilerde namaz kılarak ve bayramlaşarak kutladı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüşe (İGMG) bağlı camilerde bir araya gelen cemaat, birlik ve beraberlik mesajlarıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşları, Kurban Bayramı'nı coşkulu şekilde kutluyor. Camilerde bayram namazı için bir araya gelen Müslümanlar, birlik ve beraberlik içinde saf tuttu.

Almanya'daki Türk vatandaşları, Kurban Bayramı namazlarını, yaşadıkları bölgelerdeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) veya İslam Toplumu Milli Görüşe (İGMG) bağlı camilerde kıldı.

Namaz öncesinde verilen vaazlarda özellikle İslam dünyasındaki kardeşlik ruhu, paylaşma bilinci ve toplumsal birlik ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Hutbelerde, yardımlaşmanın sadece bayram günlerine değil, hayatın her anına yayılması gerektiği hatırlatıldı.

Bayram namazının ardından cemaat üyeleri camilerde bayramlaştı. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin katıldığı bayramlaşmalarda, küçüklere bayram harçlıkları verildi, şeker ve oyuncaklar dağıtıldı.

DİTİB ve İGMG camileri, bayram günü geleneksel ikramlarla da şenlendi. Cemaate lokum, baklava ve çeşitli tatlılar sunuldu. Bazı dernekler de bayram sonrasında düzenlenecek açık hava etkinlikleriyle kutlamaları sürdüreceklerini duyurdu.

Topluluk üyeleri, Almanya'da yaşasalar da kültürel ve dini değerlerini yaşatmaya devam ettiklerini vurgularken, DİTİB ve İGMG yetkilileri de bayramların bu değerlerin pekiştirildiği önemli günler olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
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