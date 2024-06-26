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Almanya'dan gurbetçilere vatandaşlık müjdesi

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Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa yarın yürürlüğe girecek. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları bu kurala göre Türk vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığına da sahip olacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 26 Mart tarihinde imzalanan "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" yarın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giriyor.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILMAK ZORUNDA KALINMAYACAK

Yeni kanun sonrasında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları Türk vatandaşlığından ayrılmak zorunda kalmayacak. Sekiz yıl olan Alman vatandaşlığına geçme süresi beş yıla indirilecek. Kadın - erkek eşitliğini kabul etmeyen, Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemlerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak.

ALMANCA TESTİNE GİRİLECEK

Almanya'da doğan çocuklar, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek. Ayrıca vatandaşlık başvurusunda bulunanların Almanca dil bilgisini kanıtlaması gereken bir teste girmesi gerekecek.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (3)

sami şen:

Türk vatandaşlığından ayrılıp mavi kart alanlar için yeni bir serüven başlıyor o zaman

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Barış O. B.:

Oy kullanmaması gerekenlere müjde

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şahabettin Ayyıldız:

Bıze de birileri müjde verse keşke ama kandırırarak değil, umutlu değiliz ama hakkımız var sanırım

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