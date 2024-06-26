Almanya'dan gurbetçilere vatandaşlık müjdesi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 26 Mart tarihinde imzalanan "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" yarın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giriyor.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILMAK ZORUNDA KALINMAYACAK

Yeni kanun sonrasında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları Türk vatandaşlığından ayrılmak zorunda kalmayacak. Sekiz yıl olan Alman vatandaşlığına geçme süresi beş yıla indirilecek. Kadın - erkek eşitliğini kabul etmeyen, Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemlerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak.

ALMANCA TESTİNE GİRİLECEK

Almanya'da doğan çocuklar, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek. Ayrıca vatandaşlık başvurusunda bulunanların Almanca dil bilgisini kanıtlaması gereken bir teste girmesi gerekecek.