Almanya'da Yayalara Çarpan Araçta 5 Yaralı

Almanya'da Yayalara Çarpan Araçta 5 Yaralı
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Bavyera eyaletinde meydana gelen kazada, aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında sürücünün eşi ve 5 yaşındaki kızı da bulunuyor. Sürücünün bilinçli olarak yayaların üzerine sürmüş olabileceği bildirildi.

ALMANYA'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Passau kentinde, 48 yaşındaki sürücünün aracıyla yayalara çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralananlar arasında sürücünün eşi ve 5 yaşındaki kızının da olduğu belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklama, gözaltına alınan sürücünün bilinçli olarak aracını yayaların üzerine sürmüş olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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