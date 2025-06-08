Almanya'da Yayalara Çarpan Araçta 5 Yaralı

ALMANYA'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Passau kentinde, 48 yaşındaki sürücünün aracıyla yayalara çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralananlar arasında sürücünün eşi ve 5 yaşındaki kızının da olduğu belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklama, gözaltına alınan sürücünün bilinçli olarak aracını yayaların üzerine sürmüş olabileceği kaydedildi.