Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan Türk bir kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi. Kadın, çocuğunun 4 gündür 40 derecenin üzerinde ateşi olduğunu ve hiçbir şekilde düşürülemediğini anlatarak Almanya'daki doktorların ilgisizliğinden şikayet etti.

"BU NASIL SAÇMALIK?"

Çocuğunun yemediğini, içmediğini, konuşmadığını ve hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini söyleyen anne, doktora gittiklerinde aldığı yanıta tepki göstererek "Sinirden ağlayasım var. Çocuk 4 gündür 40 derece ateşle savaşıyor. Sabah akşam ölü gibi yatıyor. Doktora götürüyorum, 'İki gün sonra gel' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Görmüyor musun çocuğun halini? Bu nasıl sistem, nasıl bir saçmalık?" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar kadına destek verdi, bazıları ise Almanya'daki sağlık sistemiyle ilgili benzer şikâyetlerini dile getirdi.