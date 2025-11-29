Haberler

Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan Türk bir anne, 4 gündür ateşi düşmeyen çocuğunu doktora götürdüğünde "İki gün sonra gel" denildiğini söyleyerek sağlık sistemine tepki gösterdi. Talihsiz kadının paylaştığı video sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.

  • Almanya'da yaşayan bir Türk kadının çocuğunun 4 gündür 40 derecenin üzerinde ateşi olduğu ve düşürülemediği belirtildi.
  • Kadın, Almanya'daki doktorların çocuğun durumuna ilgisiz kaldığını ve 'iki gün sonra gel' dediğini ifade etti.
  • Paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve bazı kullanıcılar benzer sağlık sistemi şikayetlerini dile getirdi.

Almanya'da yaşayan Türk bir kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi. Kadın, çocuğunun 4 gündür 40 derecenin üzerinde ateşi olduğunu ve hiçbir şekilde düşürülemediğini anlatarak Almanya'daki doktorların ilgisizliğinden şikayet etti.

"BU NASIL SAÇMALIK?"

Çocuğunun yemediğini, içmediğini, konuşmadığını ve hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini söyleyen anne, doktora gittiklerinde aldığı yanıta tepki göstererek "Sinirden ağlayasım var. Çocuk 4 gündür 40 derece ateşle savaşıyor. Sabah akşam ölü gibi yatıyor. Doktora götürüyorum, 'İki gün sonra gel' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Görmüyor musun çocuğun halini? Bu nasıl sistem, nasıl bir saçmalık?" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar kadına destek verdi, bazıları ise Almanya'daki sağlık sistemiyle ilgili benzer şikâyetlerini dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAta_Mete:

Şikayet etme,dön yurduna.Ne demişler;"Gez dünyayı,gör Konya'yı",hanyayıda konyayıda gör!

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımutluw can:

Vardır bir bildiği, doktor sonuç da. çocukların ateş direnci yüksektir.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLafı sokarım:

La sen ne taklacısısın aferin sana hadi bugünde vurdun taklayı doktorlara mutlu ol hadi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıYok canım:

Burası böyle bir ortopedi randevusu 4-8 ay tomografi çektirmekalb doktoru da aynı birde 10 yere arıyorsun yeni müşteriler almıyoruz deniyor. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti yaşasın İslamiyet ne varsa bu ikisinde var hayır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadalet adaletiçin:

oralardan Türkiye hakkında yorum yapmayı biliyorsunuz çık gelin o zaman buraya beğenmiyorsanız almanyayı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
