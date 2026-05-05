Almanya'da Üç Partiden X'e Ortak Boykot

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti, dezenformasyon eleştirileri nedeniyle X (Twitter) platformundan çekilme kararı aldı. Partiler, dijital iletişimde Bluesky gibi alternatif platformlara yönelmeyi planlıyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti, dezenformasyon eleştirileri nedeniyle X (Twitter) platformundan çekilme kararı aldı. Partiler, hesaplarını silmek yerine pasifleştirerek dijital iletişimde Bluesky gibi alternatiflere yönelmeyi planlıyor.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti, sosyal medya platformu X' teki "dezenformasyona karşı bir mesaj vermeyi" amaçladıklarını açıkladı. Açıklamada, " Siyasi tartışmalar toplumun doğru bilgilendirmesiyle güçlenir. Ancak X giderek dezenformasyonu teşvk eden bir yapıya dönüştü. Bu nedenle artık bu hesabı kullanmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Partilerin resmi hesaplarından yapılan ortak açıklamada, "X son yıllarda kaosa sürüklendi. Siyasi tartışmalar bilgiye dayalı olmalı, ancak X giderek dezenformasyonu teşvik ediyor" ifadeleri kullanıldı. #WirVerlassenX etiketiyle yapılan duyurularda, hesapların artık aktif kullanılmayacağı bildirildi.

Kararın sadece parti hesaplarını değil, çok sayıda siyasetçinin kişisel hesaplarını da kapsadığı belirtildi. Ancak hesapların tamamen silinmeyeceği, şimdilik yalnızca devre dışı bırakılacağı ifade edildi.

Platform, Elon Musk tarafından 2022 yılında satın alınmış ve daha sonra "X" adıyla yeniden markalanmıştı. Musk, platformda "ifade özgürlüğünü güçlendirme" hedefi olduğunu savunuyor. Son yıllarda X'in yanlış bilgiyle yeterince mücadele etmediği yönündeki eleştiriler artarken, Musk'ın siyasi tutumları da tartışma konusu olmuştu.

Üç parti, dijital iletişim için alternatif platformlara yönelmeyi planlıyor. Bunlar arasında Bluesky öne çıkıyor. Karar, X kullanıcıları arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı kesimler kararı desteklerken, bazıları ise eleştiri ve alayla karşıladı.

Kaynak: ANKA
