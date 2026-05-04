Almanya'da Türk Tiyatrosunun Usta Oyuncusu Selçuk Yöntem'e Onur Ödülü Verildi

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) –Almanya'nın Nürnberg kentinde Objektif Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Objektif Tiyatro Festivali'nde, Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Selçuk Yöntem'e tiyatro sanatına sunduğu katkıları nedeniyle onur ödülü takdim edildi. Festival 10 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

OKM'nin Onursal Başkanı da olan Yöntem, ödül töreninde yaptığı konuşmada sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Yöntem, "Sanat iyileştirir, birleştirir, güçlendirir, üretir. Kültürden ve sanattan hiçbir zaman ayrılmayalım" dedi. OKM'nin yaklaşık 30 yıldır kendi imkanlarıyla sürdürdüğü çalışmaların takdire değer olduğunu belirten Yöntem, merkezin başkanı Cihan Kente, sanat yönetmeni Ertuğrul Karakaya ve ekibini tebrik etti.

OKM Başkanı Cihan Kente ise, Selçuk Yöntem'in festivale katılımının sanatçılar ve izleyiciler için ilham verici olduğunu ifade ederek, "Onur Ödülü, Yöntem'in tiyatro sanatına sunduğu katkılara duyulan saygının bir ifadesidir" dedi. Kente, Objektif Kültür Merkezi (OKM) 'nin sanata değer katan isimlerle üretmeye ve tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.

Festival kapsamında şair ve yazar Sunay Akın özel bir gösteri sundu. Etkinlikte Mehmet Özgür, Erkan Can, Güven Kıraç, Bahtiyar Engin, Nedim Saban, Taies Farzan, Ercan Karaçaylı, Pervin Ünalp, Aytekin Atabey, Emrah Eren, Safinaz Özgür, Okan Atalay, Necmi Yapıcı, Mehmet Ali Nuroğlu ve Bülent Şakrak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı yer aldı.

Festival kapsamında Bülent Şakrak'ın "Canbaz" adlı oyunu festivalde prömiyer yaptı. Çocuklara yönelik "Kağıt Geminin Yolculuğu" adlı tiyatro oyunu da sahnelendi. Programda ayrıca Taner Rumeli, Yetkin Dikinciler ve Ali Sürmeli'nin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.

Kaynak: ANKA