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Almanya'da Tren Görevlisi Serkan Çalar'ın Ölümüne Neden Olan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

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Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bilet kontrolü sırasında tren görevlisi Serkan Çalar'ı öldüren 26 yaşındaki Ioanni V., 'ölümle sonuçlanan yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aile kararı yetersiz bularak temyize gidecek.

Haber: İlhan Baba

(LUDWİGSBURG) - Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bilet kontrolü sırasında tren görevlisi Serkan Çalar'a saldırarak ölümüne neden olan 26 yaşındaki Ioanni V., "ölümle sonuçlanan yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çalar'ın ailesi kararı yetersiz bularak temyize gideceklerini açıkladı.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüne neden olan sanık Ioanni V. hakkında karar çıktı. Zweibrücken Eyalet Mahkemesi, 26 yaşındaki sanığı "ölümle sonuçlanan yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Olay, şubat ayında Landstuhl yakınlarında seyir halindeki bölgesel trende meydana geldi. Mahkeme kayıtlarına göre sanık Ioanni V., bileti olmadığı gerekçesiyle kendisini kontrol eden tren görevlisi Serkan Çalar ile tartıştı. Kimliğini göstermeyi reddeden ve saldırgan davranışlar sergileyen sanık, Çalar'ın trenden inmesini istemesi üzerine kavga çıkardı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sanığın 36 yaşındaki Çalar'a arka arkaya yumruk attığı görüldü. Ağır yaralanan Çalar, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan ve bekar yaşayan Çalar'ın ölümü Almanya'da büyük yankı uyandırırken, trenlerde güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu.

Sanık Ioanni V., suçlamaların bir bölümünü kabul ederek olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Öldürme kastı olmadığını savunan sanık, kontrolünü kaybettiği bir anda hareket ettiğini belirterek Çalar'ın ailesinden özür diledi.

Savcılık, saldırının "anlamsız bir öfke patlaması" olduğunu belirterek 12 yıl hapis cezası talep etmişti. Çalar ailesinin avukatı da sanığın daha ağır bir cezaya çarptırılması gerektiğini savunarak kararın temyize götürüleceğini açıkladı. Aile, olayın "kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesini talep etmişti. Mahkemenin verdiği 10 yıllık hapis cezası ise henüz kesinleşmedi. Ludwigsburg'da düzenlenen Serkan'ın cenaze törenine yüzlerce kişi katılmıştı.

Kaynak: ANKA
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