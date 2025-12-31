Haberler

Almanya Kızılhaç Başkanı Gröhe: "Hastaneler Olası Bir Savaş Durumuna Yeterince Hazır Değil, Acilen Güçlendirilmeli"

Güncelleme:
Alman Kızılhaçı Başkanı Hermann Gröhe, Almanya'daki hastanelerin olası savaş durumuna yeterince hazırlıklı olmadığını belirterek sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Alman Kızılhaçı (Deutsches Rotes Kreuz) Başkanı Hermann Gröhe, Almanya'daki hastane ve kliniklerin olası bir savaş durumuna yeterince hazırlıklı olmadığını belirterek, sağlık altyapısının acilen güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Alman Kızılhaçı Başkanı Rotes Kreuz, olası bir savaş halinde sağlık sisteminin işlevini sürdürebilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, hastanelerin savaş koşullarına uygun şekilde donatılması ve özel önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Gröhe, kritik önemdeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için acil ameliyathaneler gibi korunaklı alanlara ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Hastanelerin olası saldırılar veya altyapı kesintilerine rağmen hizmet verebilecek şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydeden Gröhe, sağlık sisteminin savaş koşullarına hazır hale getirilmesinin öncelik taşıdığını belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
