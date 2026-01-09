Almanya'da Aşırı Soğuk, Kar ve Fırtına Alarmı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'yı etkisi altına alan olağanüstü soğuk hava dalgası, eksi 20 dereceye varan soğuklar, yoğun kar, fırtına ve buzlanmayla hayatı felç etti. Yetkililer zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yaparken, ulaşımda ciddi aksamalar ve kaza riskine karşı uyarılar artırıldı.

Almanya, olağanüstü soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Ülke genelinde aşırı soğuk, yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Saksonya eyaletinde sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düşerken, Baltık Denizi kıyılarında fırtına alarmı verildi. Buzlanma nedeniyle birçok bölgede trafikte ağır kazalar meydana geldi.

Meteorologlara göre "Elli" adı verilen alçak basınç sistemi, Almanya'ya yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve tipi getiriyor. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), yeni kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde yaygın ulaşım aksaklıkları yaşanabileceğini bildirdi.

Meteorologlar, özellikle ormanlık alanlarda kar yükü nedeniyle ağaç dallarının kırılarak yollara ve araçların üzerine düşebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, "Karlarla kaplı ağaçlar ne kadar güzel görünse de orman yürüyüşlerinden kaçınılmalı" çağrısı yaptı.

Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, çok yoğun kar yağışı, tehlikeli buzlanma ve saatte 100 kilometreyi aşan rüzgarlar nedeniyle, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. Schnieder, panik yapılmaması gerektiğini ancak durumun ciddiye alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Schnieder, Autobahn GmbH ve Alman Demiryolları ile koordinasyon içinde olduklarını belirterek, karla mücadele kapsamında karayollarında 6 binden fazla görevlinin, demiryollarında ise 14 binden fazla personelin görev yaptığını açıkladı.

Aşırı hava koşulları nedeniyle Schleswig-Holstein eyaletinde bazı okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu. Yetkililer, hava durumunun yakından takip edildiğini ve gerekirse yeni önlemlerin alınabileceğini bildirdi.