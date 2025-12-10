Almanya'nın Lünen Kentinde Sokak Ortasında Komşu Cinayeti

Haber: İlhan Baba

(LÜNEN) - Almanya'nın Lünen kentinde 34 yaşındaki bir erkek, komşusunu sokak ortasında 7 el ateş ederek öldürdü. Olayı polise ihbar eden saldırgan gözaltına alındı.

Almanya'nın Lünen kentinde, komşusunu sokak ortasında silahla vuran bir kişi, polisi arayarak olayı ihbar etti.

Polis ve Savcılığın açıklamasına göre, saldırgan olay yerinde silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Ağır yaralanan 35 yaşındaki komşu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Savcılık Sözcüsü, saldırganın komşusuna 7 el ateş ettiğini açıkladı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma sürüyor.

İki kişinin, saldırıdan önce akşam saatlerinde yakınlardaki bir büfede karşılaştığı belirtildi.