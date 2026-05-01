Almanya'da İşsiz Sayısı Nisan Ayında 3 Milyon 8 Bin Oldu

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) –Almanya'da işsiz sayısı nisan ayında aylık 20 bin artarak 3 milyon 8 bin oldu. İşsizlik oranı yüzde 6,4'te sabit kalırken, iş gücü piyasasında beklenen bahar toparlanması sınırlı düzeyde gerçekleşti.

Merkezi Nürnberg'de bulunan Federal İş Ajansı (BA) tarafından açıklanan verilere göre, nisan ayında ülkede kayıtlı işsiz sayısı mart ayına göre göre 20 bin kişi artarak 3 milyon 8 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 6,4 seviyesinde sabit kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısında 77 bin kişilik artış yaşandığı bildirildi. Böylece mevsimsel olarak beklenen bahar canlanmasının bu yıl zayıf kaldığı görüldü.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş piyasasında henüz bir toparlanma işareti olmadığını belirterek, "İşgücü piyasasında bir dönüş henüz ufukta görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu. Verilere göre nisan ayında Almanya genelinde 1 milyon 70 bin kişi işsizlik ödeneği aldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre 93 bin arttı.

Vatandaşlık parası alanların sayısı ise 3 milyon 826 bin olarak açıklandı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre 125 bin kişilik düşüşe işaret etti. Yetkililer, sistemin yalnızca tamamen işsizleri değil, düşük gelirli çalışanları da kapsadığını hatırlattı.

Şirketlerin iş gücü talebinde de belirgin bir değişim yaşanmadı. Nisan ayında iş ajanslarında 641 bin açık iş ilanı bulunduğu, bunun geçen yıla göre 5 bin az olduğu kaydedildi. Mesleki eğitim alanında ise 380 bin açık staj yeri bulunduğu, bunlardan 217 bininin henüz doldurulmadığı belirtildi. Buna karşılık yaklaşık 211 bin gencin hala staj yeri aradığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA