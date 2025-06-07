Almanya'da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Çağrısı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi dikkat çeken bir çağrı geldi. Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, ülkede ilk kez bir kadının cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesini istediğini açıkladı.

Stern dergisine konuşan Klöckner, "1949'dan bu yana 12 erkek Cumhurbaşkanımız oldu, ancak hiç kadın Cumhurbaşkanımız olmadı. Bu eşitliğin tam tersidir. En yüksek devlet makamında da artık normalleşmenin zamanı geldi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen kadınlar

2027 yılında mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ikinci görev süresi sona erecek. Klöckner'in bu açıklama sonrasında, kimin aday gösterileceği yönünde kulisler hız kazandı. Basında ismi geçen bazı muhtemel kadın adaylar şunlar: Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Sosyal Demokrat Parti ( SPD)'li Katarina Barley, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Eski Protestan Kilisesi Başkanı Margot Käßmann ve Eski Adalet Bakanı, Hür Demokrat Parti (FDP)'li Sabine Leutheusser-Schnarrenberger