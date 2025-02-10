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Almanya'da helikopter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

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Almanya'nın Orta Frankonya bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Orta Frankonya bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Helikopterin nereden havalandığı ve hangi rotayı takip ettiği henüz belirlenemedi. Federal Uçak Kazaları Araştırma Dairesi'nden (BFU) bir uzman ile kriminal polis ekibinden iki uzmanın olay yerinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Almanya'da helikopter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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