Almanya'da Erken Seçim Tartışması Büyüyor

Güncelleme:
Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da koalisyon hükümetine yönelik memnuniyetsizlik artarken, erken seçim tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Insa anketine göre halkın yaklaşık yarısı Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunun 2029'u beklemeden sona ermesi gerektiğini düşünüyor.

Almanya'da koalisyon hükümetinin geleceğine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme gelirken, kamuoyunda erken seçim talebine yönelik destek dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Almanya'da yapılan yeni bir Insa kamuoyu araştırmasına göre, federal hükümetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonuna yönelik memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 49'u Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan mevcut koalisyonun 2029'da planlanan normal seçim tarihinden önce sona ermesi gerektiğini ya da daha erken bitmesinin daha doğru olacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 32'si ise koalisyonun görevine devam etmesini veya büyük ölçüde sürdürülmesini destekliyor. Yüzde 19'luk kesim ise konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirmedi.

Araştırma ayrıca Doğu Almanya'daki seçmenlerin, Batı Almanya'ya kıyasla erken seçim ya da koalisyonun daha erken sona ermesi fikrine daha güçlü destek verdiğini ortaya koydu. Bu durumun, ülkede siyasi memnuniyetsizliğin bölgesel farklılıklarla birlikte şekillendiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

