Almanya'da Kar, Don, Buzlanma ve Sis Uyarısı

Güncelleme:
Almanya'nın güney, doğu ve orta bölgelerinde don, buzlanma ve yoğun sis etkili oluyor. Hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Haber: İlhan Baba

FRANKFURTAlmanya'da özellikle güney, doğu ve orta bölgelerde don, buzlanma, yoğun sis ve kar yağışı etkili olurken; hafta sonunda fırtına ve şiddetli yağışlar bekleniyor.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), Almanya'nın özellikle güney, doğu ve orta bölgelerinde don, buzlanma ve yoğun sis nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, bazı bölgelerde donmuş yağmur görülebileceğini ve yolların kayganlaşabileceğini belirtti. Cuma gecesi boyunca söz konusu kesimlerde dondurucu yağmur riskinin devam ettiği bildirildi.

Hafta sonu itibarıyla Bavyera ve Alp bölgelerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yüksek kesimlerde 1–3 santimetre, yer yer 5 santimetreye kadar kar yağışı tahmin ediliyor.

Güney ve orta bölgelerde etkili olan yoğun sisin, görüş mesafesini 150 metrenin altına düşürebileceği bildirildi. Hafta sonunda ise dağlık bölgelerde fırtına, Schwarzwald bölgesinde ise şiddetli yağışlar bekleniyor. Pazartesi günü birçok yüksek kesimde fırtınanın etkili olacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Fener taraftarının varlığını unuttuğu isim hakkında bomba gelişme
On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Keserli komşu cinayetinde yeni gelişme
Fener taraftarının varlığını unuttuğu isim hakkında bomba gelişme
Yurda geç kalan kızların videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Galatasaray'dan kaçar gibi gitmişti! Hayatının şokunu yaşadı
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte muhtemel rakiplerimiz
Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
"Ben kaşar bir siyasetçiyim, hem de çift kaşar"
