Almanya'da Kar, Don, Buzlanma ve Sis Uyarısı

Haber: İlhan Baba

FRANKFURT – Almanya'da özellikle güney, doğu ve orta bölgelerde don, buzlanma, yoğun sis ve kar yağışı etkili olurken; hafta sonunda fırtına ve şiddetli yağışlar bekleniyor.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), Almanya'nın özellikle güney, doğu ve orta bölgelerinde don, buzlanma ve yoğun sis nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, bazı bölgelerde donmuş yağmur görülebileceğini ve yolların kayganlaşabileceğini belirtti. Cuma gecesi boyunca söz konusu kesimlerde dondurucu yağmur riskinin devam ettiği bildirildi.

Hafta sonu itibarıyla Bavyera ve Alp bölgelerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yüksek kesimlerde 1–3 santimetre, yer yer 5 santimetreye kadar kar yağışı tahmin ediliyor.

Güney ve orta bölgelerde etkili olan yoğun sisin, görüş mesafesini 150 metrenin altına düşürebileceği bildirildi. Hafta sonunda ise dağlık bölgelerde fırtına, Schwarzwald bölgesinde ise şiddetli yağışlar bekleniyor. Pazartesi günü birçok yüksek kesimde fırtınanın etkili olacağı ifade edildi.