Almanya'da Bıçaklı Saldırı: Sulaiman A Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı

Haber: İlhan Baba

STUTTGART – Almanya'nın Mannheim kentinde, 31 Mayıs 2024'te Marktplatz meydanında düzenlenen bıçaklı saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybetmesine ve beş kişinin yaralanmasına neden olan 26 yaşındaki Afganistan uyruklu Sulaiman A, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, saldırganı, cinayet, cinayete teşebbüs ve ağır yaralama suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın suçunun "özel ağırlıklı" olduğuna hükmeden Yüksek Mahkeme'nin bu kararı, Sulaiman A'nın 15 yıl sonra şartlı tahliye edilme ihtimalini neredeyse ortadan kaldırıyor.

Savcılığa göre, Sulaiman A, terör örgütü IŞİD ile özdeşleştiğini ve saldırıda amacının İslam karşıtı aktivist Michael Stürzenberger başta olmak üzere mümkün olduğunca çok kişiyi öldürmek olduğunu itiraf etti.

Saldırıda altı kişi bıçaklanmış, polis memuru Rouven Laur ağır yaralanmış ve iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Saldırgan, olay yerinde polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Sulaiman A, 2013 yılında Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti. Yaşı küçük olduğu için sınır dışı edilmemişti. Sanık, cinayet, cinayete teşebbüs ve ağır yaralama suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, savcılık ve mağdur yakınları ek güvenlik tedbirleri talep etti.