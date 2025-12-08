Haberler

Almanya Sosyal Demokrat Parti (Spd) Milletvekili Karaahmetoğlu'ndan Başörtüsü Kararına Tepki

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Darmstadt İdare Mahkemesi'nin başörtülü kadınların hakim ve savcı olamayacağına dair kararını eleştirdi. Karaahmetoğlu, kararın inanç özgürlüğü ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu savunarak, farklı inançların kamusal alanda uyum içinde var olabileceğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(KİEL)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Darmstadt İdare Mahkemesi'nin başörtülü bir kadının hakim ve savcı olamayacağı yönündeki kararını eleştirerek, kararın "temelsiz bir genelleme ve ayrımcılık riski taşıdığını" söyledi.

Yazılı açıklama yapan Karaahmetoğlu, mahkeme kararının inanç özgürlüğü, bireysel haklar ve eşitlik ilkeleri açısından ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Başörtülü bir kadının yalnızca dini inancı nedeniyle tarafsız olamayacağı varsayımının hatalı olduğunu belirten Karaahmetoğlu, yargı bağımsızlığının önemine dikkat çekti.

Karaahmetoğlu, Almanya'da çok sayıda Müslüman kadının anayasal değerlere bağlı bir şekilde yaşadığını, kamusal görevlerdeki giyim tercihlerinin mesleki liyakati gölgelememesi gerektiğini ifade etti. Birleşik Krallık'taki sarıklı polis uygulamasını örnek gösteren Karaahmetoğlu, farklı inançların kamusal alanda uyum içinde var olabileceğini söyledi.

Başörtülü bir avukatın hakimlik ve savcılık başvurusunun Hessen Adalet Bakanlığı tarafından "tarafsızlık ilkesine aykırılık" gerekçesiyle reddedilmesi üzerine dava Darmstadt İdare Mahkemesi'ne taşınmıştı. Mahkeme, başörtüsünün duruşmalar sırasında çıkarılmasının din özgürlüğüne "asgari müdahale" niteliğinde olduğunu savunarak, bakanlığın kararını onadı.

Almanya'da benzer kararlar daha önce de gündeme gelmişti. Braunschweig Eyalet Yüksek Mahkemesi, fahri bir yargıcın başörtüsü nedeniyle görevden alınmasını hukuka uygun bulmuş; Hamm Eyalet Yüksek Mahkemesi de benzer bir karar vermişti. Söz konusu dosyalardan biri Federal Anayasa Mahkemesi'nin önünde beklemeye devam ediyor.

Karaahmetoğlu, Darmstadt'taki son kararın, daha kapsayıcı, eşitlikçi ve önyargılardan arınmış bir toplum için yeni bir tartışma zemini oluşturmasını umduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
