Almanya'da Aşırı Sağcı Gençlik Yapılanmalarına Yönelik Operasyon

Almanya'da güvenlik güçleri, 'Deutsche Jugend Voran' ve 'Jung und Stark' adlı aşırı sağcı gruplara yönelik olarak geniş çaplı operasyon düzenledi. 36'dan fazla kişinin evinde arama yapıldı ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

(BERLİN) – Almanya'da aşırı sağcı yapılanmalara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, sabah saatlerinden itibaren ülke çapında düzenledikleri baskınlarda "Deutsche Jugend Voran" ve "Jung und Stark" adlı gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen 36'dan fazla kişinin evinde arama yaptı.

Operasyonların, Federal Başsavcılık talimatıyla yürütüldüğü ve söz konusu iki grubun "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla soruşturulduğu bildirildi.

Yetkililer, bu yapıların aşırı sağ ideolojiyi yaymayı ve özellikle gençler arasında örgütlenmeyi hedeflediğini değerlendiriyor.

"Deutsche Jugend Voran" ve "Jung und Stark" adlı gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen 36'dan fazla kişinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu."

Berlin merkezli açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, gözaltı olup olmadığına ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı.

Almanya'da son yıllarda aşırı sağcı gruplara yönelik güvenlik önlemler artırılırken, gençler arasında radikalleşmenin önlenmesine yönelik çeşitli programlar da uygulanıyor.

Kaynak: ANKA
