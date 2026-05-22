Haberler

Almanya'da Aile İçi Şiddet Mağdurlarına Hızlı Boşanma Yolu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, aile içi şiddet mağdurlarının bir yıllık ayrılık süresini beklemeden boşanabilmesini sağlayacak yeni bir yasa taslağı hazırladı. Düzenleme, şiddet mağdurlarının hukuki korumaya daha hızlı erişmesini amaçlıyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, aile içi şiddet mağdurlarının bir yıllık ayrılık süresini beklemeden boşanabilmesine olanak sağlayacak yeni bir yasa taslağı hazırladı. Düzenleme, şiddet mağdurlarının hukuki korumaya daha hızlı erişmesini amaçlıyor.

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, aile içi şiddet mağdurlarının eşlerinden daha hızlı boşanabilmesini sağlayacak yeni bir yasal düzenleme hazırladı. Bakanlık tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, şiddet mağdurları artık bir yıllık ayrılık süresini beklemeden boşanma talebinde bulunabilecek.

Almanya'da mevcut yasalar uyarınca çiftlerin boşanabilmesi için genellikle bir yıl ayrı yaşaması gerekiyor. Ancak mevcut uygulamada yalnızca "katlanılamaz mağduriyet" durumlarında bu süre beklenmeden boşanma mümkün oluyor.

Hubig, yaptığı açıklamada, "Partnerinden şiddet gören kişiler, bir yıllık ayrılık süresini beklemek zorunda kalmadan boşanabilmeli. Bu konuda yasal bir netlik gerekli" ifadelerini kullandı.

Taslakta, eşin veya aynı evde yaşayan çocuğun fiziksel şiddete, sağlık ihlaline, özgürlüğün kısıtlanmasına ya da cinsel saldırıya maruz kalmasının "katlanılamaz mağduriyet" kapsamına alınacağı belirtildi.

Yeni düzenlemenin, aile içi şiddet mağdurlarının hukuki süreçlerde daha hızlı korunmasını amaçladığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr

En sonunda istediğine kavuştu!
Hakkari'de 6 bina tahliye edildi

Hakkari'de zemin kayması nedeniyle 6 bina tahliye edildi
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı