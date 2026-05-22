Almanya'da Aile İçi Şiddet Mağdurlarına Hızlı Boşanma Yolu

Haber: İlhan Baba

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, aile içi şiddet mağdurlarının eşlerinden daha hızlı boşanabilmesini sağlayacak yeni bir yasal düzenleme hazırladı. Bakanlık tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, şiddet mağdurları artık bir yıllık ayrılık süresini beklemeden boşanma talebinde bulunabilecek.

Almanya'da mevcut yasalar uyarınca çiftlerin boşanabilmesi için genellikle bir yıl ayrı yaşaması gerekiyor. Ancak mevcut uygulamada yalnızca "katlanılamaz mağduriyet" durumlarında bu süre beklenmeden boşanma mümkün oluyor.

Hubig, yaptığı açıklamada, "Partnerinden şiddet gören kişiler, bir yıllık ayrılık süresini beklemek zorunda kalmadan boşanabilmeli. Bu konuda yasal bir netlik gerekli" ifadelerini kullandı.

Taslakta, eşin veya aynı evde yaşayan çocuğun fiziksel şiddete, sağlık ihlaline, özgürlüğün kısıtlanmasına ya da cinsel saldırıya maruz kalmasının "katlanılamaz mağduriyet" kapsamına alınacağı belirtildi.

Yeni düzenlemenin, aile içi şiddet mağdurlarının hukuki süreçlerde daha hızlı korunmasını amaçladığı belirtildi.

Kaynak: ANKA