Almanya'da Görev Başındaki Personele Saldırılara Karşı Daha Sert Ceza Önerisi

Güncelleme:
Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, polis, itfaiye ve acil durum ekiplerine yönelik artan saldırılara karşı ceza yasasında değişiklik yapılmasını önerdi. Yeni düzenleme, saldırganlar için hapis cezasının artırılmasını öngörüyor.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)– Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, polis, itfaiye ve acil durum ekiplerine yönelik saldırıların son yıllarda endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, bu tür olayları saldırıları önlemek için ceza yasasında değişiklik yapılmasını istedi.

Stefeanie Hubig, özellikle yılbaşı gecelerinde yaşanan saldırıların "kontrolsüz ve kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, hukukun bu tür şiddet eylemlerine kararlı bir şekilde karşı koyması gerektiğini söyledi. Hubig, "Bunu özellikle ceza hukuku araçlarıyla yapmak gerekiyor. Bu nedenle ceza yasasını sertleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısına göre, görev başındaki polis, itfaiye, acil yardım ve icra memurlarına yönelik fiziksel saldırılar için üç ay olan hapis cezası en az altı ay  olacak. Görevli personele pusu kurularak saldıranlar ise altı ay yerine en az bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
