Almanya'da 1 Mayıs Etkinliklerinde Sendikalardan Sosyal Devlet Vurgusu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya genelinde 1 Mayıs etkinliklerinde sendikalar, iş güvencesinin zayıfladığına dikkati çekerek, sosyal devletin güçlendirilmesini ve servet vergisini gündeme getirdi. Sağlık reformu ve artan yaşam maliyetleri de eleştirildi

Almanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında ülke genelinde etkinlikler düzenlendi. "Önce işlerimiz, sonra karlarınız" sloganıyla yapılan etkinliklerde sendikalar; işten çıkarmalar, üretimin yurt dışına kaydırılması ve çalışanlar üzerindeki artan baskıyı eleştirdi.

Sendika temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, şirketler karlarını artırırken çalışanların iş güvencesinin zayıfladığını belirterek, sosyal devletin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Emeklilik ve sağlık sistemine daha fazla yatırım yapılması gerektiği vurgulandı. Büyük şirketlerin hissedarlarına milyarlarca avro kar dağıttığına dikkati çeken konuşmacılar, çalışanların ise iş kaybı riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Konuşmalarda, sosyal güvenlik ve altyapının finansmanı için servet vergisi önerisi de gündeme getirildi.

Planlanan sağlık reformunu da eleştiren sendikalar, mali yükün çalışanlara yansıtıldığını savundu. Açıklamalarda, artan kişisel sağlık harcamalarının gelir düzeyine bağlı eşitsizlikleri artırabileceği uyarısı yapıldı.

Sendikalar ayrıca 1 Mayıs'ın resmi tatil olmaktan çıkarılmasına yönelik önerilere tepki gösterdi. Açıklamada, ekonomik büyüme gerekçesiyle tatil günlerinin kaldırılmasının çözüm olmayacağı belirtilerek, "güvenceli ve iyi iş koşulları" için yeni bir toplumsal uzlaşı çağrısı yapıldı.

Öte yandan ülke genelindeki gösteriler nedeniyle güvenlik güçleri geniş önlemler aldı. Federal polis, geçmiş yıllarda yaşanan şiddet olaylarını hatırlatarak, bu yıl da tüm senaryolara hazır olduklarını açıkladı.

Berlin'de akşam saatlerinde düzenlenmesi planlanan "Devrimci 1 Mayıs" yürüyüşüne yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor. Yetkililer, önceki yıllara göre daha sakin bir atmosfer öngördüklerini ve büyük çaplı olaylar beklemediklerini bildirdi.



Güvenlik önlemleri kapsamında Berlin'de yaklaşık 500 federal polis ve 5 bine yakın şehir polisi görev yaptı. Polis sendikası temsilcileri, olası taşkınlıklara karşı "sert müdahale" uyarısında bulundu.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı açıklamada, sendikalar, iş verenler ve siyaset arasında daha güçlü iş birliği çağrısında bulundu. Wüst, toplumsal gerilimin azaltılması için tarafların birlikte çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

1 Mayıs etkinliklerine CHP Almanya Birlikleri, Alevi Kültür Merkezleri gibi çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşu da katıldı. Açılan stantlarda Türk yemekleri ile çay ve kahve satışı yapıldı. Katılımcılar, bağlı bulundukları dernek ve birliklerin tanıtımını da gerçekleştirdi.



